Премьер Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Иерусалим.
Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий.
«Хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить Вас в Иерусалим. Мы уже согласовали, что это будет на следующей неделе. Ну, если не на следующей неделе, то, по крайней мере, очень скоро», — сказал Нетаньяху во время общего брифинга с Зеленским, трансляция велась на странице офиса президента Украины в Facebook.(РИА Новости)
| 2019-08-19T15:01:16+00:00 19 августа 2019, 18:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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