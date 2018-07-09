Премьер Испании впервые встретился с новым лидером Каталонии

Премьер-министр Испании Педро Санчес и новый глава регионального правительства Каталонии Ким Торра провели встречу в Мадриде. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 9 июля.
Это первая встреча политиков с целью смягчения напряженности между Мадридом и Барселоной после ожесточенного противостояния из-за референдума о независимости Каталонии в прошлом году.
Перед началом переговоров Торра преподнес премьеру подарки в виде фруктового ликера и старых карт Каталонии.
Отмечается, что заняв премьерское кресло Петро Санчес принял менее жесткую позицию в отношении Каталонии, чем его предшественник Мариано Рахой. Однако он также решительно обозначил свою позицию против любого референдума о независимости или попытки отделения Каталонии.
Ранее в Каталонии заявили о «разрыве отношений» с испанской монархией. Так каталонцы отреагировали на отказ короля во встрече с Кимом Торрой.56 просмотров