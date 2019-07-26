Премьер Ирландии: Brexit без сделки заставит североирландцев задуматься о едином острове

Выход Великобритании из ЕС без сделки приведет к тому, что многие жители Северной Ирландии начнут задумываться об объединении острова. Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая в пятницу на конференции «Глобальный кризис» в Глентис (ирландское графство Донегал).

«Brexit сопряжен с большими стратегическими рисками. В случае выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября без сделки баланс в треугольнике Ирландия — Северная Ирландия — Великобритания будет серьезно нарушен», — отметил Варадкар. «Североирландцы должны будут покинуть Евросоюз в составе Соединенного Королевства несмотря на то, что в большинстве своем они голосовали против Brexit на референдуме 2016 года, — продолжил премьер. — Думаю, разумно предположить, что после этого в Северной Ирландии начнут больше задумываться об идее объединения острова».

Варадкар признал, что в последние месяцы со стороны североирландских юнионистов (приверженцы союза Ольстера и Великобритании — прим. ТАСС) все чаще звучат упреки в том, что Дублин поощряет дискуссии о возможном объединении Ирландии, однако назвал их «безосновательными». «Весь ход переговоров по Brexit демонстрирует наше желание максимально сохранить существующий статус-кво, — подчеркнул Варадкар. — Люди в Ирландии и Северной Ирландии хотят спокойно жить и работать как прежде».

Глава ирландского кабмина напомнил, что «Ирландия и Великобритания вступали в ЕС вместе». «Соглашение страстной пятницы (1998 года) и система европейских законов позволили достичь мира в Ольстере, устранить противоречия, имевшиеся между двумя (католической и протестантской) общинами. Brexit фундаментально изменит эту ситуацию, и, разумеется, люди задумаются о будущем», — подытожил Варадкар.