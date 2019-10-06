Премьер Ирака согласился на перестановки в правительстве, сообщили СМИ

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился с планом своих помощников о перестановках в кабинете министров на фоне проходящих в стране протестов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Sumaria.

«Премьер-министр Адель Абд аль-Махди согласился приступить к (осуществлению — ред.) плана, которым руководит ряд его помощников. План включает в себя широкие перестановки в правительстве», — сообщил источник.

Источник подчеркнул, что этот план также включает в себя формирование Верховного суда с широкими полномочиями, который будет специализироваться на вопросах коррупции и повторного расследования всех предыдущих дел о коррупции, представленных в Верховный судебный совет Ирака.

Он добавил, что план также предусматривает создание национальной программы по борьбе с бедностью и безработицей, которая будет состоять из нескольких этапов.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные акции, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абд аль-Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами.

За время протестов, по данным правозащитников, в столкновениях с силовиками погибли более 100 человек, порядка 4 тысяч человек получили ранения. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.