Премьер Ирака считает необходимыми перестановки в правительстве на фоне протестов

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди призвал парламент поддержать перестановки в кабинете министров в связи с масштабными протестами, продолжающимися в стране с 1 октября. С таким заявлением он выступил в эфире местного телевидения, сообщило в пятницу агентство Reuters.

Премьер отметил, что для хронических проблем с системой управления в стране не существует «волшебного решения», но назвал требования демонстрантов расправиться с коррупцией «правильными». Он призвал граждан Ирака сохранять спокойствие и заявил, что властям нужно «помогать» справляться с обязанностями.

Глава правительства также призвал парламент обсудить законопроект о предоставлении малоимущим семьям базового дохода.

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городов люди требовали отставки правительства, а в ряде мест, включая столицу, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.(ТАСС)