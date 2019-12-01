Премьер Ирака подал в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди написал заявление об отставке из-за продолжающихся антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде, сообщает Aljazeera.

На сегодня запланировано заседание парламента Ирака, на котором чиновники будут принимать решение касательно Махди путем голосования.

Напомним, что протесты в Ираке длятся с 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы. С начала демонстраций убиты более 400 человек.