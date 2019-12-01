Премьер Ирака подал в отставку

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди написал заявление об отставке из-за продолжающихся антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде, сообщает Aljazeera.

На сегодня запланировано заседание парламента Ирака, на котором чиновники будут принимать решение касательно Махди путем голосования.

Напомним, что протесты в Ираке длятся с 1 октября. Вначале недовольные требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, однако затем стали звучать требования о сломе нынешней иракской политической системы. С начала демонстраций убиты более 400 человек.

| 2019-12-01T18:21:28+00:00 1 декабря 2019, 18:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss