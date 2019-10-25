Премьер Ирака на фоне протестов пообещал изменить закон о выборах

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телевизионном обращении в ночь на пятницу заявил на фоне возобновившихся протестов, что на следующей неделе состоятся перестановки в кабинете министров и будут внесены изменения в закон о выборах.

Протестные акции возобновились в Багдаде после нескольких недель перерыва, демонстранты собрались на центральной площади Тахрир, атмосфера пока спокойная.

«На следующей неделе мы проведем перестановки в кабинете министров», — заявил премьер в обращении, которое ттранслировали арабские телеканалы.

Он отметил, что отставка всего правительства в данный момент повергнет страну в пучину хаоса.

«Мы также предоставим изменения в нынешний закон о выборах и пересмотрим роль Избирательной комиссии», — подчеркнул премьер.