Премьер Ирака на фоне протестов пообещал изменить закон о выборах

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телевизионном обращении в ночь на пятницу заявил на фоне возобновившихся протестов, что на следующей неделе состоятся перестановки в кабинете министров и будут внесены изменения в закон о выборах.
Протестные акции возобновились в Багдаде после нескольких недель перерыва, демонстранты собрались на центральной площади Тахрир, атмосфера пока спокойная.
«На следующей неделе мы проведем перестановки в кабинете министров», — заявил премьер в обращении, которое ттранслировали арабские телеканалы.
Он отметил, что отставка всего правительства в данный момент повергнет страну в пучину хаоса.
«Мы также предоставим изменения в нынешний закон о выборах и пересмотрим роль Избирательной комиссии», — подчеркнул премьер.
Кроме того, министр объявил о сокращении на 50% зарплат чиновников высоких уровней, в том числе министров и президента, а также об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым возможно будет, в том числе, уменьшить число парламентариев.(РИА Новости)
| 2019-10-25T08:12:19+00:00 25 октября 2019, 09:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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