Премьер Хорватии назвал провокацией инцидент с военными на границе с Сербией

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал провокационным инцидент с сербскими военными на пограничном КПП, сообщает ТАСС.

По данным национального телевидения HRT, хорватские пограничники в субботу на КПП «Баяково» запретили въезд делегации ВС Сербии из 11 человек, следовавшей в Ясеновац, по причине обнаруженной у них военной формы.

«Речь идет о попытке необъявленного и несогласованного приезда в Хорватию для того, чтобы пребывать в районе Ясеноваца в форме ВС Сербии, — подчеркнул Пленкович. — Речь также идет о попытке [приезда], которая, по-видимому, не имела под собой памятного характера, как это должно было бы быть, но с намерением провокации и с целью создания инцидента».

«Подобная практика противоречит международному праву, для нас как для государства это неприемлемо, поэтому мы остро это осуждаем», — отметил глава правительства, добавив, что «было бы нормальным, если бы государственные органы Сербии объявили о желании военнослужащих страны прибыть [в Ясеновац]».