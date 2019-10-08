Премьер Грузии заявил, что посещать Россию не собирается

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что не собирается посещать Россию с визитом с целью урегулирования грузино-российских отношений.

«Не подтверждаю», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос «подтверждаете ли вы, что собираетесь вскоре посетить Москву».

Грузинские чиновники не посещали Россию с 2008 года, поскольку между странами не существует дипломатических отношений. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.