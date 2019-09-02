Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

«Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе. <…> Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», — написал он на своей фейсбук-странице.

Он поблагодарил всех министров и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили за поддержку и сотрудничество и отметил, что остается ее членом.
Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.(РИА Новости)
| 2019-09-02T13:02:51+00:00 2 сентября 2019, 13:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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