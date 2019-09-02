Премьер Грузии уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
«Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе. <…> Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», — написал он на своей фейсбук-странице.
Он поблагодарил всех министров и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили за поддержку и сотрудничество и отметил, что остается ее членом.
Бахтадзе возглавлял правительство Грузии с июня 2018 года. До этого он занимал пост министра финансов.(РИА Новости)