Премьер Грузии поддержал вчерашнее решение Минюста переоформить доли «Рустави-2»

Министерство юстиции Грузии в четверг было обязано удовлетворить заявление бизнесмена Кибара Халваши о переоформлении 100% долей телекомпании «Рустави-2» на его имя. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе журналистам, комментируя претензии ряда оппозиционных политиков по поводу того, что власти поспешили зарегистрировать телеканал на нового владельца и тем самым прибрали к рукам оппозиционный канал.

«Так называемые аргументы наших оппонентов являются чистой воды демагогией, так как у них нет ничего общего с реальностью. В частности, владелец поступил так, как посчитал необходимым, а Министерство юстиции осуществило те процедуры, которые обязано было проделать по закону. Это не было их (Минюста) выбором. Это было обязательством, и всем необходимо это учесть», — сказал Бахтадзе, добавив, что медиаплюрализму в Грузии ничего не угрожает.