Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции

Евросоюз примет меры против Турции, если она не прекратит незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после 6-го саммита стран Южной Европы, прошедшего в Валетте на Мальте, передает РИА Новости.

«Я считаю исключительно важным то четкое сообщение, которое мы посылаем сегодня, о том, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра. Мы выразили нашу полную поддержку Никосу Анастасиадису», — сказал Ципрас.