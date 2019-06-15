Премьер Греции рассказал, в каком случае Евросоюз примет меры против Турции

Евросоюз примет меры против Турции, если она не прекратит незаконную деятельность в исключительной экономической зоне Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после 6-го саммита стран Южной Европы, прошедшего в Валетте на Мальте, передает РИА Новости.
Как передает Афинское агентство новостей АМНА, на саммите, в котором участвовали лидеры Греции, Кипра, Мальты, Франции, Италии, Португалии и Испании, президент Кипра Никос Анастасиадис проинформировал коллег о незаконной деятельности Турции в кипрской ИЭЗ, где обострились ситуация в связи «с беспрецедентными нарушениями и поведением, которое противоречит всем принципам ЕС и международного права».
«Я считаю исключительно важным то четкое сообщение, которое мы посылаем сегодня, о том, что ЕС рассмотрит и примет меры, если Турция не прекратит свою незаконную деятельность в ИЭЗ Кипра. Мы выразили нашу полную поддержку Никосу Анастасиадису», — сказал Ципрас.