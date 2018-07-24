Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли 60 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.»В память о погибших объявляется трехдневный национальный траур», — заявил Ципрас в телевизионном обращении, которое передало греческое общественное телевидение ERT.

По его словам, Греция переживает один из самых сложных моментов в своей истории.