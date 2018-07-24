Премьер Греции объявил трехдневный траур по погибшим в лесных пожарах

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате лесных пожаров.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли 60 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.»В память о погибших объявляется трехдневный национальный траур», — заявил Ципрас в телевизионном обращении, которое передало греческое общественное телевидение ERT.

По его словам, Греция переживает один из самых сложных моментов в своей истории.

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| 2018-07-24T15:58:37+00:00 24 июля 2018, 16:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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