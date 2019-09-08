Премьер Греции назвал вредным соглашение Афин со Скопье о новом названии Македонии

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что так называемое Преспанское соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию является вредным для греческой нации. Об этом глава правительства заявил в воскресенье на пресс-конференции, проходящей на 84-й международной ярмарке в Салониках. Его выступление транслируется греческим государственным телеканалом ERT3.

«Преспанское соглашение является вредным для страны соглашением, но оно ратифицировано, что означает, что его нельзя менять по своему усмотрению», — сказал Мицотакис, отметив, что указывал на это и в греческом парламенте до всеобщих выборов 7 июля этого года, на которых победила его партия «Новая демократия». «Это соглашение не предусматривает процедуры его изменения, оно только предусматривает контроль за осуществлением, и мы будем очень строгими в этом», — подчеркнул премьер.

По его словам, то, что сейчас необходимо как всей Греции, так и (северной греческой области) Македонии, — это скачок в развитии. Поэтому необходимо оказывать поддержку греческим македонским продуктам и македонским брендам. «Это нужно, чтобы победить в коммуникационной игре во всем мире, чтобы, когда кто-то слышит слово Македония, то он думает о греческой Македонии», — сказал Мицотакис.

Премьер также сообщил, что с главой правительства Северной Македонии Зораном Заевым не было назначено никакой встречи. «Но когда-нибудь это произойдет», — сказал Мицотакис.