Премьер Госсовета Китая призвал реформировать ООН и ВТО

«ВТО, ООН и другие организации необходимо совершенствовать и реформировать, но реформировать это не значит разрушить и начать с нуля, необходимо проводить реформы на основе условия сохранения установленного после Второй мировой войны миропорядка, таких важных принципов как Устав ООН и свободная торговля», — заявил в среду Ли Кэцян.
Председатель ГА ООН в свою очередь отметила, что «ООН намерена работать вместе с Китаем и всеми странами мира для сохранения миропорядка, основанного на правилах и установленных принципах, продвигать свободную торговлю в рамках международного законодательства и правил ВТО, продвигать выгодную для всех экономическую глобализацию, совместно со всеми сторонами противостоять вызовам и способствовать миру, стабильности, развитию и процветанию во всем мире».
РИА Новости