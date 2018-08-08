Премьер Госсовета Китая призвал реформировать ООН и ВТО

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиноса Гарсес призвал реформировать такие важные международные организации как ООН и ВТО, однако также напомнил о необходимости оберегать нынешний миропорядок, говорится в сообщении на сайте МИД КНР.

«ВТО, ООН и другие организации необходимо совершенствовать и реформировать, но реформировать это не значит разрушить и начать с нуля, необходимо проводить реформы на основе условия сохранения установленного после Второй мировой войны миропорядка, таких важных принципов как Устав ООН и свободная торговля», — заявил в среду Ли Кэцян.

Председатель ГА ООН в свою очередь отметила, что «ООН намерена работать вместе с Китаем и всеми странами мира для сохранения миропорядка, основанного на правилах и установленных принципах, продвигать свободную торговлю в рамках международного законодательства и правил ВТО, продвигать выгодную для всех экономическую глобализацию, совместно со всеми сторонами противостоять вызовам и способствовать миру, стабильности, развитию и процветанию во всем мире».

РИА Новости

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| 2018-08-08T23:35:49+00:00 9 августа 2018, 05:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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