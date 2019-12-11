Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

«Со всей искренностью я говорю французам, которые задаются вопросами о нашем проекте: возможно, у нас есть несогласия по некоторым вопросам, но стремление к универсальной системе (пенсий) со стороны правительства – это стремление к социальной справедливости. Нет скрытых решений. Мы не ищем маленькой экономики здесь или там», — сказал премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем выступлении в среду.

Он подчеркнул, что намерение властей – еще в большей степени защитить покупательную способность работающих французов и пенсионеров. «Мы предлагаем реформу, уважающую интересы каждого», — отметил премьер-министр.

По его словам, пенсионная реформа основывается на трех основных принципах: универсальность, равенство и ответственность. «Система будет равна для всех французов без исключения… Это будет по-прежнему система распределения с наибольшим уровнем покрытия в мире», — добавил он.

Он отметил, что соответствующий закон даст «беспрекословные гарантии по оценке баллов, чтобы гарантировать уровень пенсии».