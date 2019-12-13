Премьер Эстонии не видит возможности для отмены санкций ЕС против России

Эстония в настоящее время не видит возможности для отмены санкций Евросоюза против России. Об этом заявил в пятницу премьер-министр этой республики Юри Ратас порталу ERR.

«В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции, но считаю, что они [РФ] способны вести диалог, — сказал Ратас. — И это, безусловно, является хорошим знаком».

По его мнению, «сегодня мяч предельно ясно находится у Российской Федерации — согласны ли они теперь предпринять собственные шаги для решения проблем или нет».

«То, к чему мы можем прийти к июню 2020 года [когда будет обсуждаться очередное продление санкций], сегодня прогнозировать очень сложно», — добавил он.

Как сообщил журналистам представитель Евросовета Баренд Лейтс, в четверг лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января 2020 года.(ТАСС)