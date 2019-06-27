Премьер Эстонии не поддержал идею приостановления членства страны в ПАСЕ

Правительство Эстонии не поддерживает идею приостановления членства страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), с которой выступил ранее первый заместитель премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме. Об этом в четверг заявил глава кабинета министров республики Юри Ратас, сообщает ТАСС.

«Правительство на данный момент не поддерживает идею о том, чтобы Эстония полностью ушла [из ПАСЕ] и прекратила диалог», — сказал он на пресс-конференции кабинета министров.

Ранее в четверг Март Хельме заявил, что Эстония должна приостановить свое членство в ПАСЕ после того, как полномочия российской делегации там были полностью восстановлены. Он также призвал усилить сотрудничество «с настоящими союзниками» Эстонии «в области безопасности в Восточной Европе» и послать Западной Европе мощный сигнал, «что государственно-правовой нигилизм неприемлем».

| 2019-06-27T16:58:22+00:00 27 июня 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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