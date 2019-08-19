Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен исключила возможность продажи США крупнейшего в мире острова Гренландия, сочтя при этом планы американского президента Дональда Трампа шуткой. Соответствующее заявление премьер сделала в интервью газете Sermitsiaq, сообщает РИА Новости.
«Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – прим. ред.) несерьезно», — сказала премьер.
О том, что у Трампа возникли планы покупки Гренландии, ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике. Позднее Трамп подтвердил журналистам, что «стратегически» интересовался возможностью покупки острова.
| 2019-08-19T07:43:15+00:00 19 августа 2019, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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