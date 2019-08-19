Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой

«Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – прим. ред.) несерьезно», — сказала премьер.

О том, что у Трампа возникли планы покупки Гренландии, ранее написала газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике. Позднее Трамп подтвердил журналистам, что «стратегически» интересовался возможностью покупки острова.