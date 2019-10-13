Премьер Болгарии вступился за Турцию

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов обратился накануне к руководству Евросоюза и европейским лидерам с призывом пересмотреть свое отношение к военной операции Турции «Источник мира», которая проходит на севере Сирии.

«Буду настаивать, чтобы коллеги в Брюсселе прекратили свои постоянные нападки. Брюссель далеко, а турецкая граница здесь рядом, и там находятся около 4 млн беженцев. Ни лагеря, ни ограды, никакие другие меры не смогут их остановить, если пойдут сотни тысяч человек», — напомнил Борисов, пишет Болгарское телеграфное агентство.

Премьер Болгарии подчеркнул, что Анкара по-прежнему безупречно исполняет соглашение о недопуске мигрантов через турецко-болгарскую границу. «Мы имеем на нашей границе нулевой миграционный натиск. Дипломатия, прекращение военных действий, регулирование событий в Сирии – это решение проблемы».

| 2019-10-13T13:11:38+00:00 13 октября 2019, 13:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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