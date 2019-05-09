Премьер Бельгии: ЕС призывает к диалогу по ситуации вокруг иранской ядерной сделки

Лидеры стран — членов Евросоюза на неформальном саммите в румынском Сибиу призвали к диалогу по ситуации вокруг сделки по ядерной программе Ирана. Об этом заявил в четверг премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по итогам встречи, передает ТАСС.

«Мы призываем к диалогу, мы хотим избежать эскалации. Три страны ЕС (Великобритания, Германия, Франция — прим. ТАСС) пользуются доверием всего Евросоюза, чтобы представлять нашу позицию. Мы считаем, что диалог — это тот путь, который позволит избежать большей напряженности», — сказал он.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе касающихся банковской сферы и торговли нефтью.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Сделка предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана (до уровня не более 3,67%).

В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.