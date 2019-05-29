Премьер Армении остался без ордена Назарбаева

В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования в Нур-Султане. По протоколу в алфавитном порядке премьер Армении Никол Пашинян стоял первым, а за ним следовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.

По итогам саммита будут подписаны несколько международных договоров. Главы стран намерены также выступить с совместным заявлением в связи с пятилетием экономического объединения.

Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут российские СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.(report)

| 2019-05-29T14:15:04+00:00 29 мая 2019, 16:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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