Премьер Армении объявил о начале «форсажа» реформ

В период после революции Армения сохранила стабильность и откроет второе дыхание. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, оценивая 100 дней работы нового правительства.

«После 100 дней (с назначения нового правительства — ред.) мы переходим к новому этапу, основной смысл которого состоит в «форсаже» реформ. То есть, реформы должны быть быстрыми и эффективными, чтобы придать нашей стране и экономике новое дыхание, вторую скорость»,- сказал Пашинян.

По его словам, это, в частности, позволит обозначить конкретные перспективы в контексте предстоящих бюджетных обсуждений.

Итоги работы и проекты на будущее он пообещал представить на митинге на площади Республики в Ереване 17 августа.

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