Прекрасное далеко?

13-14 мая в Брюсселе проходит саммит, посвященный 10-летию программы ЕС «Восточное партнерство», участниками которой являются шесть постсоветских стран, которым Брюссель решил дать большие интеграционные шансы, чем другим соседям. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

На саммите планируется подвести итоги 10-летия Восточного партнерства и обозначить «ожидания на будущее». И сам по себе такой юбилейный саммит — событие, конечно, знаменательное. Но это для кого как. Для простоты понимания ситуации – вышло так, что сами эти страны повели себя далеко не равнозначно искренне в желании стать частью европейской семьи и пространства. То есть, из всех государств-членов этого объединения только три — Украина, Грузия и Молдова — сразу объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики. Этот момент во многом и определил то, как выглядит картина сегодня.

Потому что для максимального сближения с собой Евросоюз поставил перед шестеркой стран вполне четкие, выполнимые задачи. Основными приоритетами реформ в них были названы следующие сферы: демократия, совершенствование системы управления и обеспечение стабильности; экономическая интеграция, включая создание зон свободной торговли; энергетическая безопасность; развитие контактов между людьми (либерализация визового режима и усиление борьбы с незаконной миграцией).

А тем, кто осуществит эти реформы, было обещано заключение двусторонних соглашений об ассоциации, что и должно стать уже основным шагом на пути интеграции в европейское социально-экономическое и политическое пространство.

Молдова, Грузия и Украина принялись действовать без промедлений. Через дипмиссии ЕС в этих странах, с помощью консультантов из Еврокомиссии начались необходимые преобразования. Как успешный итог, все три республики поочередно подписали соглашения об ассоциации с ЕС. А это предполагает и взаимные безвизовые отношения для всех граждан сторон. Другими словами, теперь каждый житель Молдовы, Грузии и Украины имеет возможность в любой момент, по своему желанию посетить любую точку ЕС – от Кипра до Шотландии и от Португалии до Финляндии. И дальнейшая перспектива для этих стран только одна – если ЕС примет решение о дальнейшем расширении, их ждет вхождение в это межгосударственное объединение.

Но как же получилось, что Азербайджан (оставим пока за скобками Армению и Беларусь) выпал из этой обоймы? Очевидно, наше государство в каких-то из поставленных Брюсселем критериях дает сбои – иначе и нам бы уже поступило предложение о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, а после этого получили бы и безвиз для всех граждан страны без исключения.

Выходит, мы чем-то хуже Молдовы, Грузии и Украины? Но чем? Ответ довольно прост – видимо уровнем демократического развития. Если б в нашей стране демократические процессы шли вперед, то можно быть уверенным, что Азербайджан давно бы уже предпринял все необходимое и для экономической интеграции с ЕС, и для либерализации визового режима. Потому что как минимум в материально-финансовом отношении Азербайджан значительно превосходит ресурсами другие пять стран программы. То есть, при желании, когда «Восточное партнерство» было только запущено, наша страна имела все возможности быстрее других провести необходимые реформы и первой заключить Соглашение об ассоциации с ЕС.

А пока получается так, что единственное из вышеперечисленных условий ЕС, которым Азербайджан соответствует в полной мере – это энергобезопасность. Вот и сидим с ней там же, где и 10 лет назад. Отечественное чиновничество не устает убеждать народ через внутренние СМИ, дескать, «евроинтеграция идет полным ходом, связи с ЕС развиваются высочайшими темпами» – но на деле-то, дальше торговли энергоресурсами эти отношения по большому счету не заходят.

В понедельник в Брюсселе, на праздничном ужине для лидеров шести стран «Восточного партнерства», председатель Европейского совета Дональд Туск был оптимистичен. Он заявил, что страны-участницы за 10 лет стали ближе к ЕС. Туск напомнил про «миллиарды евро, потраченные на управие границами, связь, окружающую среду и энергоэффективность, поддержку бизнеса, юридические консультации и образование для восточных партнеров», что вполне справедливо, и под конец отметил: «Мы не только соседи — мы члены одной европейской семьи».

И вот очень хотелось бы, чтобы эти слова в отношении конкретно Азербайджана наконец-то наполнились реальным смыслом, а не оставались лишь пустым дипломатическим комплиментом на долгие годы вперед.

И вот подтверждение правоты наших слов. Как сообщает Haqqin.az со ссылкой на «Радио Свобода» главы министерств иностранных дел стран Европейского союза и «Восточного партнерства» понизили статус юбилейной декларации по случаю десятой годовщины партнерства, так как делегация Азербайджана выразила недовольство текстом документа, поскольку он не ставил вопрос территориальной целостности страны.

Как сообщили источники «Радио Свобода», текст декларации менять не стали, однако вместо подписей всех участников саммита он получил подпись только председателя встречи – Высокой представительницы ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Кроме того, в ходе обсуждения текста Грузия и Украина также выразили недовольство тем, что он не содержал признание Брюсселем «европейских стремлений» отдельных стран «Восточного партнерства».

Однако Тбилиси и Киев признали удовлетворительным то, что декларация содержит отсылки к предыдущим документам, в частности, заявлениям по результатам саммитов Восточного блока.

«Мы подтверждаем совместные обязательства, закрепленные в декларациях Саммита «Восточного партнерства»; и подчеркиваем наше твердое намерение выполнять их в дальнейшем», — говорится в юбилейном заявлении.