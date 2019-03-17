Предвыборное напряжение

Президентская избирательная кампания в Украине вышла на финишную прямую. До дня голосования 31 марта осталось менее двух недель. В стране прекращается публикация социологических опросов, и список кандидатов является окончательным. При этом длина его несколько уменьшилась, так ряд кандидатов снялся с выборов. Он все равно достаточно длинный, в нем 39 фамилий.

По последним опубликованным опросам несколько уменьшился рейтинг лидера актера Владимира Зеленского, он опустился на 4%, потеряла также Юлия Тимошенко — 2%, зато приобрел нынешний президент Петр Порошенко. По данным американской компании Greenberg Quinlan Rosner (GQR) и украинской InfoSapiens за Зеленского готовы проголосовать 24%, Петра Порошенко — 20%, Юлию Тимошенко — 13%.

Считающийся пророссийским кандидатом лидер партии «За життя» (За жизнь) Юрий Бойко может рассчитывать на 8% голосов, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко набирает столько же, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6%.

Для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, собирающихся голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью данной методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, еще не определившихся со своим выбором, но собирающихся голосовать. Последнее обстоятельство очень важно, так как значительная часть избирателей еще не определилась в своих предпочтениях. Практика украинских выборов показывает, что большее число из них делает это в последнюю минуту, буквально в кабинке для голосования.

Все это происходит в довольно напряженном общественном и информационном пространстве. Не будем исключать попытку вмешаться в украинские выборы со стороны Москвы. Уже приходилось писать, что в Белокаменной на это выделены большие денежные средства. Речь идет не только об информационном воздействии, а и о так называемых активных мероприятиях по нагнетанию напряженности в стране и откровенных попыток сорвать выборы.

Цель этих маневров вполне очевидна. Представить Украину как failed state — несостоявшееся государство и власть, как потерявшую контроль над ситуацией и страной. На этом основании не признавать результаты выборов, если они Москву не устроят. Последнее очень вероятно, так как среди трех главных кандидатов пророссийских нет.

Не меньше внимания привлекли последние события, связанные с так называемым делом фирмы «Оптимумспецдеталь». О нем рассказала на телевидении в передаче «Наші гроши» (Наши деньги) журналистское расследование издания Bihus.info.

Согласно этому расследованию фирма «Оптимумспецдеталь» поставляла частично контрабандой запасные части к военной технике советского образца из России по ценам завышенным в 2-4 раза. По данным журналистов ущерб государству оценивается в 250 млн. гривен ($9,2 млн.). Генеральная прокуратура оценивает ущерб в 140 млн. гривен ($5,1 млн.). Все это делалось с подачи сына заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского — Игоря. Как следует из расследования, прикрывали незаконные операции в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), Государственной фискальной службе (ГФС — собирает налоги), Военной прокуратуре, Службе безопасности Украины (СБУ). Из обнародованной журналистами переписки между главными фигурантами дела следует, что предприниматели часто давали взятки правоохранителям. В основном, речь шла о $10-20 тыс. в каждой подаче. Военная прокуратура, по данным журналистов, 3 раза за один год открывала дела о махинациях, но все они так и не коснулись главных фигурантов.

В концерне «Укроборонпром», который занимается производством и поставками военной техники, в него входят те предприятия, получавшие запасные части от «Оптимумспецдеталь», заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем «Укроборонпром» отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.

В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из России,

Совершенно ясно, что дело «Оптимумспецдеталь», обнародованное в ходе президентской кампании, направлено против Петра Порошенко. Вопросы безопасности конституция относит к функциям главы государства. Время обнародования выбрано, конечно, не случайно. Цель также очевидна. Не только бросить тень на президента страны и одного из ведущих кандидатов, но и разбалансировать страну. Одновременно подключились правые радикалы из Национального корпуса, пытающиеся срывать выступления и встречи президента с избирателями. Вплоть до столкновений с правоохранителями.

Надо сказать, что Петр Порошенко не стал выгораживать своих подчиненных. Олег Гладковский был уволен с должности, хотя следствие пока не установило его прямого участия, в отличие от сына, в мошеннических операциях.

Более того, глава государства поручил правительству провести международный аудит концерна «Укроборонпром» и для этого привлечь авторитетные международные организации. Запрошена помощь партнеров из НАТО.

С другой стороны, эта афера выявила целый ряд существенных организационных недостатков в концерне «Укроборонпром». Отметим, его непрозрачность в сфере распределения заказов, скрываемую за завесой государственной и военной тайны. Это создает питательную среду для подобного рода махинаций и коррупционных действий. В них вовлекаются сотрудники НАБУ, ГФС, СБУ. Для Порошенко это серьезный сигнал. Не только в избирательном смысле, но и в государственном управлении. Западная практика состоит в том, что заказы, в том числе и в оборонном комплексе, передаются прозрачно на основе конкурсов и скрывать здесь просто нечего. На сегодняшний день состояние этой части «Укроборонпрома» есть советский пережиток, когда тайну делали из всего. В основном скрывали от собственных граждан.

Судя по тому, что в России мало писали о деле «Оптимумспецдеталь» надежды на значительный эффект не оправдались. Рейтинг президента не только не стал снижаться, а наоборот, продолжил рост.

Остается несколько вариантов развития событий. Во-первых, российские наемники на Донбассе могут затеять очередное локальное наступление или, на крайний случай, увеличить число и продолжительность обстрелов.

Как показывают данные армейской разведки, отмечена концентрация живой силы и техники сепаратистов вблизи линии размежевания. Долго так стоять они не могут. Либо двинутся вперед на украинские позиции, либо их отведут в места дислокации. Скорее всего, провокаций следует ожидать либо накануне, либо в день выборов.

Во-вторых. К выборам готовятся и правые радикалы. От них можно ожидать помех избирательному процессу в виде запугивания избирателей и членов комиссий. Такие случаи уже были на недавних местных выборах и есть основания полагать, что и на этих без этого не обойдется. Здесь многое зависит от правоохранителей. По крайней мере, министр внутренних дел Арсен Аваков обещал обеспечить безопасность и порядок при голосовании.

Украина вступила в напряженный момент своей истории. Речь идет о судьбоносном выборе между Западом и Востоком. Если он будет сделан в пользу первого, то точка невозврата будет пройдена.