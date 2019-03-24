Предвыборная Украина: возможны громкие провокации

В предстоящее воскресенье в Украине пройдут президентские выборы и атмосфера напряженности тут буквально витает в воздухе. Есть большая вероятность попыток разного рода провокаций со стороны сил, заинтересованных в дискредитации самого украинского государства в глазах мировой общественности. И в этой связи показательна информация, распространенная Musavat.com.

Издание, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах Украины сообщает, что есть вероятность того, что в ближайшие дни будет иметь место попытка осуществления провокации в отношении одного из лидеров азербайджанской диаспоры в Украине. Цель, по словам источника Musavat.com., состоит в привлечении одного из лидеров диаспоры к уголовной ответственности по выдуманному обвинению.

При этом, издание сообщает, что пока оно предпочитает не раскрывать имени руководителя азербайджанской диаспорской организации, о котором идет речь в сообщении. Сразу замечу, что в Украине существует огромное количество разного рода азербайджанских диаспорских организаций. Но, их количество вовсе не означает серьезного веса данных организаций в общественно-политической жизни Украины. Это печально, но это факт.

При всем богатстве названий этих организаций, в реальности только лидеры трех диаспорских организаций имеют определенную узнаваемость и влияние. Это – председатель Конгресса киевских азербайджанцев Олег Крапивин, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов и председатель Объединенного Конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. Так что, если провокация, о которой пишет Musavat.com, произойдет, то она будет осуществлена в отношении одного из этих трех лиц.

При этом, замечу, действительно в Украине в воздухе витает напряженность. Национальная полиция Украины с субботы взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время совещания.

По его словам, полиция переходит к практическому этапу обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса. «С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии — их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», — приводит его слова в субботу сайт национальной полиции Украины.

По его словам, полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии, а уже в конце следующей недели полицейские будут охранять и участковые избирательные комиссии. Кроме того, Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по девяти фактам открыты уголовные дела.

Плюс, в Украине сохраняется высокий уровень вероятности совершения нападения на известных политиков, общественных деятелей, журналистов. Некоторые из самых известных украинских журналистов ходят под охраной и в бронежилетах, дабы обезопасить себя от попыток принести их в качестве «сакральной жертвы» и, тем самым, дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов, либо сразу по окончании их.

Совершенно очевидно, что есть силы, как внутри Украины, так и за ее пределами, которые делают ставку на управляемый хаос. И в этих условиях, от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова требуется приложить огромные усилия для пресечения такого рода попыток. Но, в том все и дело, что господин Аваков играет в свою игру. Он почти открыто выступает против президента Украины Петра Порошенко.

А это, учитывая огромное реальное влияние Авакова, в бытность которого главой МВД уже произошло несколько громких убийств известных журналистов и политиков, лишь добавляет тревожности и в без того донельзя напряженную, предвыборную ситуацию в Украине.