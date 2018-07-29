Предстоящие промежуточные выборы могут стать самыми дорогими в истории США

Промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре, станут самими дорогими в истории страны, сообщает The New York Post. Только на предвыборную рекламу уже потрачено более $1 млрд.

С учетом затрат на персонал, опросы и открытие региональных штабов Республиканская и Демократическая партии потратили не менее $1,6 млрд. При этом затраты республиканцев оказались гораздо выше, чем у демократов.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что его администрация не допустит вмешательства в выборы из-за рубежа. Об этом он заявил на фоне расследования «российского дела», пишет kommersant.ru.

На промежуточных выборах, который проводятся в середине президентского срока, полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США — Палата представителей, а также 35 из 100 сенаторов. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий.

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