Представителя российского посольства вызвали в МИД Греции

Представитель посольства России в Афинах в понедельник был вызван в МИД Греции, ему заявлено о демарше в связи с высылкой греческих дипломатов из Москвы, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Греции.

Греция 11 июля обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников. Москва отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.

Как сообщил в понедельник МИД РФ, 6 августа в МИД России был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас, ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан.