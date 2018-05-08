Представительница Азербайджана вступает в борьбу на конкурсе «Евровидение-2018»

Представительница Азербайджана вступает в борьбу на конкурсе «Евровидение-2018»

Сегодня в Лиссабоне состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Белоруссии, Финляндии и других стран выйдут на сцену лиссабонской арены Altice, чтобы выступить в первом полуфинале «Евровидение-2018».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт международного песенного конкурса, в этом году «Евровидение» проходит под девизом «All Aboard!», а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Около недели до этого конкурсанты из 43 стран репетировали свои номера на лиссабонской сцене, и уже во вторник 19 из них выступят в первом полуфинале.

Азербайджан на конкурсе представляет певица AISEL с песней «X my heart», написанной греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман.

40 просмотров