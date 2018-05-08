Представительница Азербайджана вступает в борьбу на конкурсе «Евровидение-2018»

Представительница Азербайджана вступает в борьбу на конкурсе «Евровидение-2018»

Сегодня в Лиссабоне состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Белоруссии, Финляндии и других стран выйдут на сцену лиссабонской арены Altice, чтобы выступить в первом полуфинале «Евровидение-2018».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на официальный сайт международного песенного конкурса, в этом году   «Евровидение» проходит под девизом «All Aboard!», а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Около недели до этого конкурсанты из 43 стран репетировали свои номера на лиссабонской сцене, и уже во вторник 19 из них выступят в первом полуфинале.

Азербайджан на конкурсе представляет певица AISEL с песней «X my heart», написанной греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман.

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| 2018-05-08T13:40:09+00:00 8 мая 2018, 13:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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