Представители Зеленского обратились к Apple из-за «российского Крыма»

«Представительство» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило запросы американской компании Apple, обозначившей в приложении Крым российским.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность крымских городов. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях.
«Представительство президента Украины в автономной республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующим ситуациям», — говорится в сообщении представительства на странице в Facebook.(РИА Новости)
| 2019-11-29T22:21:22+00:00 29 ноября 2019, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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