Представители президента США расскажут конгрессменам об угрозе со стороны Ирана

Высокопоставленные представители администрации президента Трампа во вторник проведут брифинг для всех членов Конгресса об угрозе со стороны Ирана, сообщает Голос Америки.
С законодателями побеседуют госсекретарь Майк Помпео, и.о. министра обороны Патрик Шэнахан, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и неназванный представитель разведсообщества. Напомним, в последние дни власти США высказывали подозрения, что Иран несет ответственность за недавнюю атаку на две нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии и саботаж в отношении четырех нефтяных танкеров.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм в понедельник, после брифинга советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявил: «Очевидно, что в течение последних недель Иран совершал нападения на нефтепроводы и корабли других стран и создавал угрозы для американских интересов в Ираке».
Грэм написал в «Твиттере»: «Виноваты иранцы, а не США или какая-то другая страна. Если иранские угрозы в отношении американских граждан и интересов будут приведены в действие, мы должны дать решительный военный ответ. Сохраняйте твердость, господин президент».
Трамп в воскресенье написал в «Твиттере»: «Если Иран хочет сражаться, это станет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!»
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, рекомендовал Трампу «попробовать уважительный подход» вместо угроз.