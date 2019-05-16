Представители правительства Венесуэлы и оппозиции проведут переговоры в Норвегии

Представители венесуэльского правительства и оппозиции выехали в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после недавней неудачной попытки восстания против президента Николаса Мадуро, сообщает Голос Америки.

Об этом сообщили четыре информированных источника в оппозиции.

Поездка позволяет предположить, что стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей Социалистической партией в условиях нарастающего политического кризиса.

Представители высшего руководства Венесуэлы в этом году вели переговоры о создании переходного правительства, которое не включало бы Мадуро, сообщили советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и другие.

Эти усилия не увенчались успехом после того, как призывы оппозиции к венесуэльским военным восстать против Мадуро 30 апреля провалились, сообщили источники в оппозиции.

По данным источников, в Осло направились министр информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда, член Социалистической партии Эктор Родригес.

Кроме того, в Норвегию выехали депутат парламента от оппозиции Сталин Гонсалес и политические советники Херардо Блиде и Фернандо Мартинес.