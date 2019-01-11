Представители PKK/PYD/YPG посетили Москву

Представительная делегация сирийских курдов посетила в декабре Москву, сообщил РИА Новости экс-старший советник спецпосланника генсека ООН по Сирии, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

Делегация встретилась с самим Наумкиным, а также провела встречу в МИД РФ.

Люди, связанные с YPG, с отрядами народной самообороны, с самоуправлением Рожавы и с партией «Демократический союз» (PYD), которую наши турецкие друзья считают террористической организацией, а Россия таковыми их не считает

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