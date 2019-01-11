Представители PKK/PYD/YPG посетили Москву

Представительная делегация сирийских курдов посетила в декабре Москву, сообщил РИА Новости экс-старший советник спецпосланника генсека ООН по Сирии, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
Делегация встретилась с самим Наумкиным, а также провела встречу в МИД РФ.
Люди, связанные с YPG, с отрядами народной самообороны, с самоуправлением Рожавы и с партией «Демократический союз» (PYD), которую наши турецкие друзья считают террористической организацией, а Россия таковыми их не считает
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| 2019-01-11T13:03:52+00:00 11 января 2019, 13:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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