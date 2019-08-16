Представители Пентагона предупредили о росте влияния России в Африке

Россия и Китай расширяют свое влияние в Африке. Об этом сообщает The Intercept со ссылкой на представителей Пентагона.

По словам нынешнего и прошлого руководителей Африканского командования вооруженных сил США Стивена Таунсенда и Томаса Вальдхаузера, эти два государства активно наращивают как минимум с десятью африканскими странами экономические, дипломатические и культурные связи.

Кроме того, они упомянули в ходе выступления в конгрессе рост товарооборота, внедрение проектов в атомной энергетике и нефтегазовом секторе и растущий рынок торговли оружием.

Ко всему прочему, они рассказали об активных военных компаниях России в 15 странах Африканского континента.

Генералы призвали США также наращивать сотрудничество с Африкой и не дать России с Китаем заполучить полный доступ к портам и базам континента.(Газета.ру)