Представители Неймара отвергли обвинения в изнасиловании

На официальном сайте форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара появилось заявление в связи с обвинениями футболиста в изнасиловании.

— Хоть он (Неймар) и был удивлен новостями, некоторые факты (по этой ситуации) уже были известны спортсмену и его представителям.

— Несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из города Сан-Паулу, который заявил, что представляет интересы предполагаемой жертвы.

— Адвокаты спортсмена предприняли все необходимые шаги.

— Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства и фактах отсутствия изнасилования будут своевременно представлены в полицию, — сказано в заявлении на сайте Неймара.