Представители Неймара отвергли обвинения в изнасиловании

На официальном сайте форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара появилось заявление в связи с обвинениями футболиста в изнасиловании.

— Хоть он (Неймар) и был удивлен новостями, некоторые факты (по этой ситуации) уже были известны спортсмену и его представителям.

— Несколько дней назад он стал жертвой попытки вымогательства, совершенной адвокатом из города Сан-Паулу, который заявил, что представляет интересы предполагаемой жертвы.

— Адвокаты спортсмена предприняли все необходимые шаги.

— Мы полностью отвергаем несправедливые обвинения. Все доказательства попытки вымогательства и фактах отсутствия изнасилования будут своевременно представлены в полицию, — сказано в заявлении на сайте Неймара.

| 2019-06-03T01:45:20+00:00 3 июня 2019, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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