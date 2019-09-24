Представители МККК посетили азербайджанских заложников

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в очередной раз навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники армянской стороной, сообщила во вторник Trend глава отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

Представители структуры в сентябре встретились с лицами, находящимися в заложниках в результате нагорно-карабахского конфликта: «Мы продолжаем систематически навещать лиц, содержащихся в заложниках в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В соответствии с мандатом, МККК навещает находящихся в заложниках лиц с целью проведения мониторинга условий их содержания и обращения с ними, а также способствует созданию условий для поддержки связи заложников со своими семьями».

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый «суд» приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева — к 22 годам лишения свободы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.