Представители Крыма с официальным визитом посетили Стамбул

Представители Крыма в составе российской делегации впервые посетили Турцию с официальным визитом для участия в международных мероприятиях в Стамбуле. Об этом «РИА Новвости» сообщила член делегации и депутат Госдумы России от крымского региона Наталья Поклонская.

«Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне», — рассказала она.

По словам Поклонской, Стамбул оставил у нее «самые добрые впечатления» — делегации оказали «теплый прием» и «радушное гостеприимство».

1 октября сообщалось, что по Крымскому мосту за год проехали более 700 тыс. грузовиков.