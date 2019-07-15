Представители Хуана Гуайдо возвращаются на Барбадос для продолжения переговоров

Представители венесуэльской оппозиции продолжат переговоры с правительством страны на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter.

«Делегация, назначенная исполняющим обязанности президента Хуаном Гуайдо, возвращается на Барбадос, чтобы в срочном порядке продолжить переговорный процесс при посредничестве Норвегии, чтобы добиться перемен, которые положат конец страданиям венесуэльцев», — говорится в сообщении.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными, не исключив, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.