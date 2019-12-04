Представители Азербайджанской общины Нагорного Карабаха проведут встречи в Брюсселе

Члены Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана находятся с визитом в Брюсселе, сообщает в среду Trend.

В рамках визита запланирован ряд встреч.

Как сказал в среду Trend представитель общины Ахмед Махмудов, сегодня члены общины проведут ряд встреч, где проинформируют об азербайджанских реалиях.

«Уверен, что проведенные здесь встречи будут такими же успешными, как и в Лос-Анджелесе и Анкаре. Главная задача общины — озвучить справедливую позицию Азербайджана в Бельгии, которая является одной из стран с сильной армянской диаспорой», — сказал Махмудов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.