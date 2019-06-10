Представитель УМК прокомментировал видеокадры «Галош пири»

«Такие верования не имеют ничего общего с религией. Это все суеверие и невежество, также не соответствует здравой логике».

С таким заявлением выступил уполномоченный представитель главы Управления мусульман Кавказа (УМК), религиозный деятель Гаджи Шахин Гасанли, комментируя распространенный в социальных сетях видеоролик о деятельности «Галош пири» в селе Гурбанзаде Геранбойского района.

Представитель УМК отметил, что ислам не может приглашать людей к такому невежеству: «Посещение мест паломничества является нормальным явлением, места паломничества есть в любой стране мира. Люди посещают их и делают добрые дела, они занимаются благотворительными и соответствующими логике делами. Но подобного рода «формы поклонения» очерняют религию. «Священный Коран» приглашает людей к раздумьям и размышлениям. Формы поклонения выражены в хадисах. Такого рода поклонение недопустимо. Можно читать молитву над могилой, совершать намаз. Но подобные поклонения бросают тень на нашу религию».

Исполнительный представитель села Гурбанзаде Геранбойского района Мехман Ибрагимов сообщил западному бюро Report, что видео было снято во время эхсана: » В пакет завернута не калоша, а папаха».

М.Ибрагимов добавил, что не слышал, что проживающие в этом доме люди берут деньги или ценные вещи у людей во время эхсана. По его словам, некрасиво предоставлять эту новость в другом свете, очерняя имя некогда проживавшего в селе Сейида Мирибиш ага.

Отметим, что уже несколько дней в социальных сетях люди делятся видеороликом «Галош пири», заснятым в селе Гурбанзаде Геранбойского района.(report)