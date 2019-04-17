Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула

Спустя более двух недель после выборов мэра Стамбула избирком Турции объявил победителем оппозиционного кандидата Экрема Имамоглу. Представляющему крупнейшую в стране оппозиционную Народно-республиканскую партию Имамоглу в среду, 17 апреля, во Дворце юстиции вручен сертификат о признании мэром. После этого он поехал в здание муниципалитета Стамбула где состоялось церемония вступления в должность мэра города. Затем Экрем Имамоглу выступил перед собравшимися перед зданием десятками тысяч сторонников.

Однако мандат у него еще могут отобрать, если Высшая избирательная комиссия Турции удовлетворит ходатайство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) об аннулировании результатов выборов и проведении повторного голосования.

Ходатайство об этом ПСР подала накануне, потребовав одновременно не вручать мандат Имамоглу до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос о перевыборах. Однако избирательная комиссия не пошла навстречу правящей партии, председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Когда будет принято решение, проводить ли повторно муниципальные выборы в турецком мегаполисе, пока остается неясным.

На прошедших 31 марта муниципальных выборах в Стамбуле Экрем Имамоглу опередил претендента от ПСР, бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма, с преимуществом в 15 тысяч голосов. Партия справедливости и развития потеряла позиции и в столице страны Анкаре: там кандидат от НРП Мансур Яваш набрал более 50% голосов, а представитель ПСР Мехмет Озхасеки — 47,06%.