Представитель «Талибан» заявил, что движение готово возобновить переговоры с США

Радикальное движение «Талибан» готово к возобновлению переговоров с США, если такое предложение поступит со стороны Вашингтона. Об этом вещательной корпорации Би-би-си заявил во вторник руководитель представительства политического крыла «Талибан» в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

«С нашей стороны двери остаются открыты для продолжения переговоров, и мы надеемся, что другая сторона пересмотрит свое решение, касающееся [прекращения] переговоров,» — заявил представитель талибов.

В распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм было отмечено, что президент США Дональд Трамп не будет обсуждать с «Талибан» соглашение о мире, пока его представители продолжают совершать теракты.(ТАСС)