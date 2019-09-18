Представитель «Талибан» заявил, что движение готово возобновить переговоры с США

Радикальное движение «Талибан» готово к возобновлению переговоров с США, если такое предложение поступит со стороны Вашингтона. Об этом вещательной корпорации Би-би-си заявил во вторник руководитель представительства политического крыла «Талибан» в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

«С нашей стороны двери остаются открыты для продолжения переговоров, и мы надеемся, что другая сторона пересмотрит свое решение, касающееся [прекращения] переговоров,» — заявил представитель талибов.

В распространенном во вторник заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм было отмечено, что президент США Дональд Трамп не будет обсуждать с «Талибан» соглашение о мире, пока его представители продолжают совершать теракты.(ТАСС)

| 2019-09-18T16:24:12+00:00 18 сентября 2019, 21:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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