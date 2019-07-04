Представитель ПАСЕ встретился к руководителями политических партий

Руководители политических партий, представленных в Милли Меджлисе Азербайджана, встретились с содокладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннаком.

Как сообщили Report в парламенте, во встрече приняли участие заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде, председатель партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы, председатель партии Народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, председатель Партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев, Председатель Социал-демократической партии Араз Ализаде, председатель партии «Вахдат» Таир Керимли, председатель Партии демократического просвещения Эльшан Мусаев.

В ходе встречи лидеры политических партий проинформировали о деятельности в общественно-политической жизни страны и заявили, что активно участвуют в законодательном процессе.

Депутаты высказали свое мнение о выполнении обязательств Азербайджаном перед Советом Европы и урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Стороны обменялись мнениями об отношениях между Азербайджаном и Советом Европы, ходе мониторингового процесса и других вопросах, представляющих взаимный интерес.