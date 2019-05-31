Представитель ООН обвинил Британию в применении к Ассанжу психологических пыток

Симптомы, имеющиеся у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Такое мнение высказал специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер в комментарии газете The Times, опубликованном в пятницу, передает ТАСС.

«У Ассанжа есть все симптомы, характерные для длительного воздействия психологических пыток, включая крайне сильный стресс, хроническую тревожность и глубокую психологическую травму. Все доказательства налицо. Ассанж несколько лет подвергался все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку», — приводит газета слова эксперта, встречавшегося с основателем WikiLeaks в тюрьме Белмарш.

Мельцер обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали «непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете» против Ассанжа.

В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее врачи диагностировали у него депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом долгого пребывания в посольстве Эквадора, где он скрылся от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.