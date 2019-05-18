Представитель Нидерландов стал победителем Евровидения — 2019

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019» завершился в Тель-Авиве в ночь с субботы на воскресенье, где 26 участников боролись за звание лучшего музыкального исполнителя.

Шоу открыла прошлогодняя победительница Нетта Барзилай.

После объявления результатов голосования, победителем самого популярного песенного конкурса мира объявлен представитель Нидерландов певец Дункан Лоренс (Duncan Laurence) с песней Arcade.

Напомним, что Азербайджан на конкурсе представлял молодой исполнитель Чингиз Мустафаев. Он занял 7 место на конкурсе.

Отметим, что российская делегация присудила максимальное количество баллов на «Евровидении-2019» участнику от Азербайджана Чингизу Мустафаеву, результат объявил пианист Иван Бессонов