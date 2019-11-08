Представитель МИД Азербайджана ответил армянскому министру

На самом деле, министр иностранных дел Армении не сказал чего-то нового.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ относительно реакции на мысли министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна об армяно-азербайджанском конфликте, озвученные им в ходе выступления в Шведском институте международных отношений.

«Все те же претенциозные попытки должностного лица государства, на международном уровне признанного в качестве оккупанта, представить Азербайджан как сторону, которая якобы оккупировала территории в пределах своих же международно признанных границ, даже оставив в стороне международно-правовое измерение, не вписываются в рамки обыкновенного здравого смысла. Представьте себе страну, которая незаконно оккупирует территории другой страны, подвергает этнической чистке исторически проживавших там азербайджанцев, а затем заявляет, что «150 000 армян, обитающих в этих районах, имеют проблемы с безопасностью». Задумывался ли армянский министр, говорящий, что эти армяне имеют свои семьи, дома и имена, о результатах агрессивной политики его собственной страны, приведшей к тому, что более 1 миллиона азербайджанцев были лишены своих домов, их семьи были разрушены, а сами они превратились в беженцев и вынужденных переселенцев? Конечно нет, ибо если бы он думал об этом, то не обманывал бы себя и свой народ подобными абсурдными измышлениями, а предпринимал бы реальные шаги в направлении разрешения конфликта. Мнацаканян должен понять, что не бывает, как он говорит, правды для нас или для вас; существует одна истина, и она прекрасно известна мировому сообществу. Просто имеется также и практика фальсификации существующих реалий и представления их в различных формах ради своих корыстных интересов, с чем наилучшим образом справляется именно Армения», — подчеркнула официальный представитель МИД.