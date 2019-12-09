Представитель КНДР назвал Трампа нетерпеливым и старым

Председатель Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль назвал президента США Дональда Трампа старым и нетерпеливым. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сейчас можно увидеть, что Дональд Трамп — старый и нетерпеливый человек, — заявил Ким Ён Чхоль. — Трамп многого не знает о нашей стране. Нам больше нечего терять».

Это заявление стало реакцией на высказывания главы американской администрации. По словам Трампа, «Ким Чен Ын слишком умен и слишком многое может потерять, если будет предпринимать враждебные действия».

«Если он [Трамп] продолжит в том же духе, я думаю, что мнение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына об американском президенте изменится», — сказал Ким Ён Чхоль.(ТАСС)