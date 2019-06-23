Представитель Китая стал главой продовольственной организации ООН

Цюй Дунъюй, выдвинутый Китаем на пост генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), был избран на данный пост по результатам тайного голосования в воскресенье, 23 июня.

Выборы прошли на 41-й сессии Конференции ФАО — высшего руководящего органа. За первого представителя от Китая в первом туре отдали голоса 108 членов ФАО из 191. Цюй Дунъюй стал первым китайцем, возглавившим организацию.

Дунъюй вступит в должность 1 августа и будет выполнять обязанности главы ФАО до 31 июля 2023 года, сообщает TACC.

18 июня стало известно, что в ООН начали программу по борьбе с ненавистью во всех ее проявлениях. По мнению генсека организации Антониу Гутерриша, она нацелена на противодействие насилию, дискриминации, нищете, изоляции, а также слабым государственным институтам.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН была создана в 1945 году для решения главных мировых проблем, связанных с продовольствием (iz.ru)