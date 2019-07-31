Представитель Гуаидо заявил, что Китай помогает властям Венесуэлы контролировать интернет

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в США Карлос Веккьо утверждает, что власти Китая помогают правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро контролировать интернет в стране, в том числе отключать доступ к нему при необходимости. Об этом он заявил во вторник, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

«Согласно информации, которая у нас имеется, они [Китай] оказывают техническую поддержку режиму Мадуро в том, что касается контроля за социальными медиа в Венесуэле и способов отключения доступа в интернет», — сказал он.(ТАСС)