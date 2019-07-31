Представитель Гуаидо заявил, что Китай помогает властям Венесуэлы контролировать интернет

Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в США Карлос Веккьо утверждает, что власти Китая помогают правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро контролировать интернет в стране, в том числе отключать доступ к нему при необходимости. Об этом он заявил во вторник, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

«Согласно информации, которая у нас имеется, они [Китай] оказывают техническую поддержку режиму Мадуро в том, что касается контроля за социальными медиа в Венесуэле и способов отключения доступа в интернет», — сказал он.(ТАСС)

| 2019-07-30T22:46:19+00:00 31 июля 2019, 05:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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