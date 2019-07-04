Представитель Эрдогана сообщил сроки проведения саммита Россия — Турция — Иран по Сирии

Трехсторонний саммит с участием РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в августе этого года в Турции. Об этом сообщил в четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Саммит Турция — Россия — Иран по сирийскому урегулированию пройдет в августе. Он будет организован нашим президентом в Турции», — отметил представитель Эрдогана в эфире телеканала NTV.

Первый саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме «Валдай»). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).(ТАСС)